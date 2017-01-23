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Kayserispor, Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını duyurdu!

Tarih23 Ocak 2017 , 12:53

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Kayserispor, Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını duyurdu!

Kayserispor, kulübün resmi internet sitesinden Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçın biletleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır. 

Batı Balkon : 40 TL

Batı  Alt       : 40 TL

Doğu Alt      : 30 TL

Kuzey Alt – Kuzey Üst : 5 TL

Güney Alt   : 60 TL

Misafir          : 75 TL"

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