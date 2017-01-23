Kayserispor, Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını duyurdu!

Kayserispor, kulübün resmi internet sitesinden Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçın biletleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır.

Batı Balkon : 40 TL

Batı Alt : 40 TL

Doğu Alt : 30 TL

Kuzey Alt – Kuzey Üst : 5 TL

Güney Alt : 60 TL