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Kayserispor, Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını duyurdu!
23 Ocak 2017 , 12:53
Kayserispor, kulübün resmi internet sitesinden Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçın biletleriyle ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D grubu 6. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00' da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır.
Batı Balkon : 40 TL
Batı Alt : 40 TL
Doğu Alt : 30 TL
Kuzey Alt – Kuzey Üst : 5 TL
Güney Alt : 60 TL
Misafir : 75 TL"
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