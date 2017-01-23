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Kupa hakemleri belli oldu!

Tarih23 Ocak 2017 , 11:24

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Kupa hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Tuzlaspor-Elazığspor (Gürel Uzuner)
Kızılcabölükspor - Gümüşhanespor (Mustafa Öğretmenoğlu)
Sancaktepe Belediyespor - İnegölspor /Levent Balcı)
Galatasaray - 24 Erzincanspor (Serkan Tokat)
Akhisar Belediyespor - Aydınspor (Abdulkadir Bitigen)

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