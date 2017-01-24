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"Adeta Şampiyonlar Ligi..."

Tarih24 Ocak 2017 , 21:44

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Adeta Şampiyonlar Ligi...

Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden bir takım olarak Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir platform olduğunu aktararak, "Adeta Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkıyor gibiydik." ifadesini kullandı.

Sabuncu, Galatasaray maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatarak, "İlk 10 dakikada 2 gol yedik. Sonra bir reaksiyon gösterdik ve ilk yarı 3-2 aleyhimize sonuçlandı. İkinci yarıda bireysel hatalardan yediğimiz gollerle kaybettik. Bizim için güzel bir deneyim ve hikaye oldu." şeklinde görüş belirtti.

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