6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçının ardından Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues ve genç oyuncu Kerem çalışkan, GSTV'de Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.

Galatasaray formasıyla ilk asistini Konya'da yapan, ilk resmi golünü ise 24Erzincanspor'a atan Rodrigues, "Bizim için önemli maçtı. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Güzel bir skorla gruptan çıktık. İlk kez taraftarımızın önüne çıktım ve ilk Arena maçımda da golümü attım. Umarım gelecek maçlarda da güzel şeyler yapmaya devam ederim. Kupada bundan sonra Başakşehir ile oynayacağız. Ama futbolda her zaman en önemli maçınız bir sonraki karşılaşmadır... Şu anda Akhisar maçına odaklanacağız. Ondan sonra kupada Başakşehir'i düşünebiliriz" diye konuştu.

Oyuna sonradan dahil olan Kerem Çalışkan ise "Güzel bir maçtı ve farklı kazandık. Ben de şans bulduğum için mutluyum; son anlarda o golü atsaydım daha da mutlu olacaktım. Kupada Başakşehir'i geçip bu sezon da kupayı almak istiyoruz. Hocamıza da biz gençlere önem verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.