"Beraberlik yetse de..."

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan lider Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, galip gelerek gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Kupadaki iddialarını bir üst turda da sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Bağıban, "Komşumuzu şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Rakibimizin zor bir dönemden geçtiğinin farkındayız. Biz kendi önümüze bakacağız. Galip gelerek gruptan lider çıkmak istiyoruz. Şu ana kadar grup maçlarımızda çok iyi bir performans sergiledik. Gaziantep karşısında zaten ilk maçta 3-0 gibi net skorla galip gelmiştik. Beraberlik hatta 1-0 mağlubiyet dahi gruptan çıkmamıza yarıyor ancak biz kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kupada A Grubu'nda 12 puanla lider olan Şanlıurfaspor ile takipçisi 9 puandaki Gaziantepspor arasındaki maç, perşembe saat 14.00'de GAP Arena'da oynanacak.