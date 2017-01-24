De Jong cezalı!

AJANSSPOR - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında 24 Erzincanspor'u konuk ederken, Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong, 31. dakikada kırmızı kart gördü.

24. dakikadan sarı kartı bulunan de Jong, 31. dakikada rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart kararı sonrası çılgına dönen Nigel de Jong soyunma odasına giderken kapıları tekmeledi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor ile sahasında yapacağı 19. hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.