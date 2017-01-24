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Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Tarih24 Ocak 2017 , 17:23

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Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor maçı 11'i : Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, de jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

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