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Gençler, Menemen'e konuk oluyor!

Tarih24 Ocak 2017 , 10:51

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Gençler, Menemen'e konuk oluyor!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarın deplasmanda 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 

C Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, yarın İzmir deplasmanına çıkacak. 

Daha önce grubunu lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nin 13 puanı bulunurken, Menemen Belediyespor, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Menemen İlçe Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. 

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