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İşte kupa hakemleri!
24 Ocak 2017 , 13:28
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Ziraat Türkiye Kupası grupları son haftasında, yarın ve 26 Ocak Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği: Onur Karabaş
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu
17.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: Özgüç Türkalp
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Kutluhan Bilgiç
26 Ocak Perşembe:
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor: Sarper Barış Saka
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18.00 Kayserispor-Beşiktaş: Çağatay Şahan
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