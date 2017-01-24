İşte kupa hakemleri!

Ziraat Türkiye Kupası grupları son haftasında, yarın ve 26 Ocak Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği: Onur Karabaş

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu

17.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: Özgüç Türkalp

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Kutluhan Bilgiç

26 Ocak Perşembe:

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor: Sarper Barış Saka

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18.00 Kayserispor-Beşiktaş: Çağatay Şahan