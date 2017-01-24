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Jardel'den sonra bir ilk!
24 Ocak 2017 , 20:36
AJANSSPOR - Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'u 6-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında 5 golle yıldızlaşan Lukas Podolski, sarı kırmızılı takıma geldiği günden beri takımın gole en çok katkı yapan oyuncusu oldu.
Galatasaray formasıyla 59 resmi maça çıkan Alman yıldız, 30 gol 13 aistilik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Öte yandan Podolski, Galatasaray formasıyla Jardel'den bu yana bir resmi maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu. 19.08.2000 tarihinde Erzurumspor'u lig maçında konuk eden sarı kırmızılılar, rakibini 7-0 yenerken; 5 golü Jardel atmıştı. Diğer iki gol ise Hagi'den gelmişti.
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