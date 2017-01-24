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Kasımpaşa liderlik peşinde!
24 Ocak 2017 , 10:32
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, kupada rakibini yenerek grubu lider tamamlamayı hedefliyor.
Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Liderlik karşılaşması öncesi grupta Kasımpaşa 12 puanla 2. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor topladığı 13 puanla lider durumda bulunuyor.
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında grubun ikinci haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Rize temsilcisi 6-1 kazanmıştı.
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