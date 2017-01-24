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Kupa golcüsü Podolski!
24 Ocak 2017 , 19:33
AJANSSPOR - Galatasaray'ın başarılı golcüsü Lukas Podolski, kupada oynadığı son 8 maşta 12 gol attı.
Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı sekiz maçta 12 gol atmayı başardı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Lukas Podolski, bu sezon 16 maçta 13 gol atarken, 4 de asist yaptı. Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol atarken, 2 asist yaptı.
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