Kupa golcüsü Podolski!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın başarılı golcüsü Lukas Podolski, kupada oynadığı son 8 maşta 12 gol attı.

Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı sekiz maçta 12 gol atmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Lukas Podolski, bu sezon 16 maçta 13 gol atarken, 4 de asist yaptı. Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol atarken, 2 asist yaptı.