Osmanlıspor kupa sınavında!

Spor Toto Süper Lig ekibi Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki son maçında yarın Spor Toto 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Devre arasının ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybeden Osmanlıspor, kupada moral bulmaya çalışacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan başkent ekibi, 9 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Henüz puanla tanışamayan Kırklarelispor ise son sırada yer alıyor.

Grupta son maçlar öncesi henüz çeyrek finale yükselen ekipler belli olmadı. Üçlü averaj hesaplarının yapılma ihtimalinin bulunduğu grupta Şanlıurfaspor, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'un çeyrek finale çıkma şansı bulunuyor.

A Grubu'nda son maçlar öncesi puan durumu ise şöyle: