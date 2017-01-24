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Podolski bu kulübe girdi!
24 Ocak 2017 , 20:50
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski 6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve sarı kırmızılıların tarihinde "Bir maçta 5 gol atan futbolcular" arasına katıldı...
1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu Metin Oktay olmuştu. Taçsız Kral 24 Ekim 1959'da 8-0 kazanılan Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı...
1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'i Erdal Keser'den gelmişti...
Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, sarı kırmızılı ekipte 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.
2000 yılında transfer edilen Mario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol birden atarken;17 yıl sonra Lukas Podolski 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.
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