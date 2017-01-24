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Rodrigues siftah yaptı!
24 Ocak 2017 , 19:00
AJANSSPOR - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, sarı kırmızılı forma altında ilk resmi golünü kaydetti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında 24 Erzincanspor'u konuk ederken, 27. dakikada topu ağlara yollayan Rodrigues, sarı kırmızılı forma altındaki ilk golünü kaydetti ve skoru da 3-2'ye getirdi.
Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Konayspor ile deplasmanda yapılan lig maçında çıkan kanat oyuncusu, Sabri'nin attğı golün hazırlayıcısı olmuş ve alınan 1-0'lık galibiyete katkı yapmıştı.
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