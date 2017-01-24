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Sancaktepe Belediyespor: 0 - İnegölspor: 0
24 Ocak 2017 , 16:16
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Levent Balcı, Sezgin Çınar, Bilal Gölen
Sancaktepe Belediyespor: Abdullah Nanim, Doğancan Topal, Selim Kayacı, Ersin Aslantoğ, Koray Kurt, Erdinç Kedikli, Taha Özerkman (Dk. 63 İrfan Akgün), Abdulsamet Kırım, Nuri Kaya (Dk. 75 Anıl Gir), Umut Kıral, Furkan Sakı
İnegölspor: Mustafa Güngör, Hasan Küçcük, Mahmut Şeker, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 59 Kemal Hastürk), Volkan Pala (Dk. 59 Raif Demir), Mustafa Vargel, Ömürcan Yıldırımlı, Hamit Yıldırım, İsa Akgöl, Gökhan Kurumuş, Enes Bayır
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Doğancan Topal, Dk. 84 Selim Kayacı (Sancaktepe Belediyespor), Dk. 78 Raif Demir, Dk. 90+4 Mustafa Vargel (İnegölspor)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 6. ve son maçında Spor Toto 3. Lig temsilcisi Sancaktepe Belediyespor, Spor Toto 2. Lig takımı İnegölspor ile 0-0 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'nın ilk 2 sırada yer alarak son 16 turuna yükseldiği grupta iddiası bulunmayan iki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'na birer puanla veda etti.
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