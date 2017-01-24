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Trabzonspor kupaya veda etti!
24 Ocak 2017 , 15:51
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
AJANSSPOR – Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son hafta maçında Kızılcabölükspor ile Gümüşhanespor karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Kızılcabölükspor’un golünü 42. dakikada Emir Can Sayar atarken, Gümüşhanespor’un beraberlik golü 87. dakikada Ali Özgün’den geldi. Ayrıca konuk takımda Mehmet Çiçek 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Gümüşhanespor, 9 puana yükselerek grupta ikinci sırada yer aldı. Kızılcabölükspor ise 2 puanla son sırada kaldı. Gümüşhanespor, ikili averajda önde olduğu için Trabzonspor son maçını kazansa bile Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.
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