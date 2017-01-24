Tuzlaspor lider bitirdi!

Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Gürel Uzuner, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Ferhat Çoban, Bülent Uzun (Dk. 8 Birkan Öksüz), Şahin Aygüneş (Dk. 57 Doğan Ateş), Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Melik Derin, Tolunay Yurtseven (Dk. 79 Kıvanç Salihoğlu)

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Yunus Gül (Dk. 44 Çağrı Ortakaya), Binya, Youssef Yeşilmen, Chehoudi, Onur Alsu

Goller: Dk. 63 Melik Derin (Tuzlaspor), Dk. 73 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

Sarı kart: Dk. 19 Youssef Yeşilmen (Elazığspor)

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son maçında Tuzlaspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Tuzla Belediye Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



İlk yarısı golsüz biten maçta Tuzlaspor, 63. dakikada Melik Derin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Elazığspor, bu golden 10 dakika sonra skora dengeyi Timur Bayram Özgöz ile getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.



Galatasaray’ın da yer aldığı E Grubu’nda bu sonucun ardından Tuzlaspor 13 puanla bir üst tura çıktı. Elazığspor ise 2 puana ulaştı ve son sırada kaldı. Grubun diğer maçında bu akşam Galatasaray ile 24 Erzincanspor karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların maç öncesi 8 puanı bulurken, 24 Erzincanspor ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor.