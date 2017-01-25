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Advocaat'tan flaş Hernanes açıklaması!

Tarih25 Ocak 2017 , 20:12

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Advocaat'tan flaş Hernanes açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif maçının ardından A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"En önemlisi bu gruptan çıkmaktı. O yüzden çok stresin olmadığı maça çıktık. Genç oyuncuların gösterdği performanstan çok memnunum. Salih performansını daha uzun süreye yaymalı. Pazar günü fena değildi, bugün de fena değildi. Ama biz 10 numara bakmıyoruz, yaratıcı bir oyuncu bakıyoruz. Gazetelere baktığımda sadece isimleri görüyorum, Hernanes ismininin o yüzden pek anlamı yok benim için diyebilirim. Bizim için en kritik maç önümüzde oynacağımız maçtır. "

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