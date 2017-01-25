- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Advocaat'tan flaş Hernanes açıklaması!
25 Ocak 2017 , 20:12
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif maçının ardından A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:
"En önemlisi bu gruptan çıkmaktı. O yüzden çok stresin olmadığı maça çıktık. Genç oyuncuların gösterdği performanstan çok memnunum. Salih performansını daha uzun süreye yaymalı. Pazar günü fena değildi, bugün de fena değildi. Ama biz 10 numara bakmıyoruz, yaratıcı bir oyuncu bakıyoruz. Gazetelere baktığımda sadece isimleri görüyorum, Hernanes ismininin o yüzden pek anlamı yok benim için diyebilirim. Bizim için en kritik maç önümüzde oynacağımız maçtır. "
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar