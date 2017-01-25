Ziraat Türkiye Kupası 6. ve son hafta maçında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen ve son 16 turuna lider yükselme şansını kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Amacımız kupayı burada oynamaktı ama maalesef liderliği rakibe verdik." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, karşılaşmaya kötü başladıklarını ve skorda 3-0 geriye düştüklerini anımsattı.

Arka arkaya buldukları gollerle farkı 1'e indirmeyi başardıklarını ve skor 3-2 olduktan sonra net pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Karaman, "Skor 3-2 olduktan sonra yakaladığımız pozisyonları, maçın başında bulmalıydık. Cumartesi günü ligde oynayacağımız maç çok önemli olduğu için oyuncu değişiklikleri yapamadık. Amacımız kupayı burada oynamaktı ama maalesef liderliği rakibe verdik. Artık yarın oynanacak maçlarla rakibimizin belli olmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Transferde bir türlü istedikleri oyuncuları alamadıklarına değinen Karaman, "Biz raporu hazırlayarak yönetime sunduk ancak son anda çıkan pürüzler nedeniyle henüz istediğimiz isimlerle anlaşma sağlayamadık. İspanya'da Las Palmas'tan alacağımız bir oyuncu, son anda Yunanistan Ligi'ne gitti. Alternatif olarak iki oyuncu ile daha görüşüyoruz. Kısa sürede bu transferleri bitirmeliyiz. Başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.