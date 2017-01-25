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"Arada çok büyük seviye farkı var"
25 Ocak 2017 , 20:58
Kırklarelispor Teknik Direktörü Ekrem Al ise ligde zor günler geçirdiklerine işaret ederek, Osmanlıspor karşısında genç ve daha az oynayan futbolculara şans verdiklerini dile getirdi.
Skorun bir öneminin olmadığını aktaran Al, "Bu müsabakadan kazanacağımız bir veya iki oyuncu, sayısal olarak çoğalmamızı sağlayacaktır. Genç oyuncuların zaman zaman iyi oyun sergilemeleri, bize umut vermeleri, beklediğimiz bir şeydi." diye konuştu.
Ekrem Al, Osmanlıspor ile aralarında seviye farkının bulunduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Osmanlıspor güçlü bir ekip. UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi performans sergiliyorlar. Hızlı oynuyorlar. Oyun düzenleri gayet iyi. Arada çok büyük seviye farkı var. Ancak biz de kapasitemiz ölçüsünde mücadele ettik. Dediğim gibi, bizim kazanımlarımız önemliydi. O açıdan bizim adımıza sevindirici oldu."
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