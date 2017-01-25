Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, hem ligde hem de kupada iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üst tura çıkmayı bir önceki hafta garantileyen iki takımın güzel ve keyifli bir karşılaşma oynadığını belirtti.

Fazla pozisyon olmasa da her iki takımın savunmada ve hücumda futbolun gereklerini yapmaya çalıştığını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Maç eksiği olan oyuncularımızı oynatma şansı bulduk. Çeyrek finale kalma şansımız var. Ligdeki Mersin İdmanyurdu maçından sonra kupada Tuzlaspor ile oynayacağız. Buraya kadar geldikten sonra devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi oynayan bir Sivasspor var. İyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Bütün maçlara talibiz ama önceliğimiz lig. İnşallah, bundan sonra bütün maçlar istediğimiz gibi olur."

Bakkal, Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileyerek, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yaşamasını istediğini sözlerine ekledi.