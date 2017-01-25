Cavcav'ın gözdesi gol attı!

Ümraniyespor: 0 - Bursaspor: 1



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Özgür Ertem

Ümraniyespor: Süleyman Enes Özer, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Ömer Tunç, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Salifu, Burak Şahin (Dk. 46 A'beka), Bahadır Taşdelen, Mehmet Öztonga (Dk. 78 Erol Yükseker), Abdullah Halman (Dk. 63 Oğuz Ceylan)

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Jovic, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 İsmail Konuk), Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Faty, Gökhan Berkay Yıldız, Sinan Bakış (Dk. 46 Stancu), Furkan Soyalp, Mert Örnek, Sercan Yıldırım (Dk. 75 Berke Yılmaz)

Gol: Dk. 76 Mert Örnek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdullah Halman, Dk. 45 Salifu, Dk. 90+2 Mustafa Çakır (Ümraniyespor), Dk. 55 Gökhan Berkan Yıldız, Dk. 88 Faty (Bursaspor)

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. ve son hafta maçında Ümraniyespor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve hakem Erkan Engin’in düdük çaldığı mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 galip bitirdi.



Karşılaşmada Bursaspor’a 3 puanı getiren tek golü 76. dakikada Mert Örnek kaydetti. Ayrıca yeni transfer Stancu 90. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Alınan bu sonucun ardından Bursaspor 8 puanla Ziraat Türkiye Kupası defterini kapattı. Ümraniyespor ise Akhisar Belediyespor ile birlikte üst tura çıkmıştı.



Mert Örnek kimdir?



Bursaspor’un bu maçta 3 puanı getiren tek golünü atan futbolcu Mert Örnek, 19 yaşında. Yeşil-beyazlılarda orta saha mevkisinde görev alan Örnek’in 31 Mayıs 2018 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



Mert Örnek, son olarak Bursaspor’un gerçekleştirdiği Stancu transferinde İlhan Cavcav tarafından Gençlerbirliği kadrosuna dahil edilmek istenmiş, fakat Cavcav’ın bu isteği şartlarda anlaşılamayınca reddedilmişti.



Eşleşme belli oldu

Ümraniyespor, son 16 turunda, H Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Konya'da yapılacak. Bu arada karşılaşmada Bursaspor'a ayrılan tribünde sadece bir taraftarın yer alması dikkati çekti.