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Fenerbahçe ter attı! 3-0
25 Ocak 2017 , 19:50
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.
8. dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Karavaiev'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Salih Uçan'ın kaleci Kazım Sarı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
36. dakikada sarı-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topu Karavaiev'e aktardıktan sonra koşusuna devam eden Salih Uçan, yeniden buluştuğu topla, sağdan ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inen Salih'in yerden çıkardığı topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Van Persie, ağları havalandırdı: 2-0
43. dakikada Caner Koca'nın sağdan ortasında hakem Özgüç Türkalp, Amed Sportif Faaliyetler takımından Hakan Ateş'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Van Persie, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
İlk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki takım da gol bulamadı ve mücadeleyi sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.
C Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupanın son 16 turunda D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş ile karşılaşacak.
Stat: Ülker
Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş
Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli (Dk. 71 Neustaedter), Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan (Dk. 60 Erdi Can Şehit), Karavaiev, Stoch, Van Persie (Dk. 60 Fernandao)
Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Hakan Ateş, Şahin Şafakoğlu, Şevket Güngör, Erhan Eren, Bartu Kurtuldu (Dk. 46 Okan Dernek), Berat Han (Dk. 46 Mansur Çalar), Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur (Dk. 73 Tekin Adar), Bertuğ Bayar, Deniz Naki
Goller: Dk. 8 Salih Uçan, Dk. 36 ve 44 (Penaltıdan) Van Persie (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Dk. 53 Ercüment Balıkçı, Dk. 54 Erhan Eren, Dk. 70 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)
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