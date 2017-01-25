Fenerbahçe-Amed maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.

Hollandalı teknik adam, Ülker Stadı'nda yapılan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçın ilk 11'inden sadece bir futbolcuyu görevlendirdi. Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında da 11'de görev yaptı.

Advocaat, Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Jose Fernandao'yu ise yedekler arasında bekletti. Deneyimli teknik direktör, Salih ve Fernandao dışında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan hiçbir oyuncusunu Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosuna almadı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçına, Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4 oyuncunun bulunduğu yedek kulübesi ise Ertuğrul Taşkıran, Fernandao, Neustaedter ve Erdi Can Şehit'ten oluştu.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, konuk ekip taraftarlarının izleyemediği maçı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti.