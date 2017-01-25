Gençlerbirliği ilk yenilgisini aldı !

Menemen Belediyespor: 3 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Menemen Şehir

Hakemler: Onur Karabaş,Gökhan Memişoğlu,Candaş Elbil

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Veli Çetin , Efe Karaoğlu, Hikmet Balioğlu, Mustafa Şen, Yasin Güreler, Samet Günhan, Murat Erdemir,(Dk.84 Jiyan Yavuz) Erman Kılıç, Gökhan Ünal,(Dk.56 Mert Hakan Yandaş), Serkan Çalık (Dk.74 Serkan Çalık)

Gençlerbirliği: Nihat Şahin, Ferhat Görgülü, Ante Kulusic, Luccas Claro, Orhan Şam, Aleksandar Scekic, Marko Milinkovic(Dk.53 Halil İbrahim Pehlivan), Johantan Ring, Cosmin Matei,(Dk.62 Bady), Umut Sözen, Tokelo Rantie (Dk.46 Agon Mehmeti)

Sarı kartlar: Dk. 33 Lucas Claro Dk.90 Jonathan Ring

Goller: Dk.10 Gökhan Ünal (Menemen Belediyespor), Dk.59 Yasin Güreler (Menemen Belediyespor), Dk.66 Mert Hakan (Menemen Belediyespor) Dk. 69 Mehmeti (Gençlerbirliği) Dk.81 Bady (Gençlerbirliği)

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası C grubunda, lider Gençlerbirliği grubun 3'üncü sırasındaki Menemen Belediyespora konuk oldu. Menemen Şehir Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Menemen Belediyespor'un 3-2lik üstünlüğü ile tamamlandı

10'uncu dakikada tecrübeli forvet Gökhan Ünal,Erman Kılıç'ın asistinde skoru 1-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

59'uncu dakikada kritik nokta da topu Orhan Şamdan kapan Yasin Güreler,sol çaprazdan uzak köşeye sert vurdu ve farkı ikiye çıkarttı.

63'üncü dakikada Mert Hakan'ın golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 64'üncü dakikada Scekic kaleci Amirle karşı karşıya kaldı fakat kaleci Amir iyi bir kurtarışla mutlak golü önledi.

66'ıncı dakikada Mert Hakan'ın sol taraftan getirdiği topu Mustafa Şen boş ağlara bıraktı ve skor 3-0 oldu.

69'uncu dakikada Rantie'nin asistinde, yeni transfer Mehmeti, topu düzeltip vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve fark ikiye indi.

81'inci dakikada sonradan oyuna giren yeni transfer Bady,sol uzak köşeye klas bir vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Bu Bady'nin başkent ekibindeki ilk golü oldu ve Hakem Onur Karabaş'ın son düdüğü ile maç 3-2 Menemen Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Daha önce lider olarak gruptan çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği kupadaki ilk yenilgisini alıp 13 puanda kalırken, 3'üncü sıradaki Menemen Belediyespor bu galibiyetle puanını 7'ye çıkartarak Ziraat Türkiye Kupası defterini kapattı.