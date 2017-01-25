Osmanlıspor rahat kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 6. ve son hafta maçında Osmanlıspor, Spor Toto 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 12'ye çıkartan Osmanlıspor, son 16 turuna yükseldi. Başkent temsilcisi, yarın Gaziantepspor, Şanlıurfaspor'u yense dahi üçlü averaja göre yapılacak hesaplamada en kötü ihtimalle 2. olacak.

Osmanlıspor'un gruptan kaçıncı sırada çıkacağı ise Şanlıurfaspor-Gaziantepspor maçının ardından netleşecek.

Grup müsabakalarını puansız son sırada tamamlayan Kırklarelispor ise kupaya veda etti.

12. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Musa Çağıran'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Pinto, Enis'ten sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahasındaki Regattin'e verdi. Regattin'in şutunda savunmaya da çarpan top Kırklarelispor ağlarıyla buluştu: 1-0

30. dakikada başkent temsilcisi, hızlı gelişen atakta Umar ile ikinci gole çok yaklaştı. Regattin'in pasında sağ kanattan topla hareketlenen Vrsajevic, meşin yuvarlağı arka direkteki Umar'a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi.

45. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye çıkardı. Vrsajevic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bifouma, topu Rusescu'ya indirdi. Arka direkte topa dokunan Rumen futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Pinto'nun hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Enis'in şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Enis bu kez Aykut'un büyük hatasında kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı. Kırklarelisporlu futbolcu topu dışarı göndererek, farkı azaltma şansını yine değerlendiremedi.

65. dakikada Bifouma'nun pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Umar, topu içeriye çevirdi. Rusescu, düzgün vuruşla topu bir kez daha Kırklarelispor fileleriyle buluşturdu: 3-0

Kalan sürede sonuç değişmedi ve Osmanlıspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Kamil Çetin

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Aykut Demir, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran (Dk. 60 Muhammed Bayır), Umar (Dk. 73 Maher), Regattin (Dk. 78 Sinan Kurt), Bifouma, Rusescu

Kırklarelispor: Meriç Bayram, Enis Çeliksu, Celal Aras, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Devret, Soner Birici, Muhammed Uğur Kalço (Dk. 46 Mustafa Soytaş), Barış Bakır (Dk. 78 Oğuzhan Erdoğan), Nazif Şener (Dk. 46 Davut Babur), Özkan Toprak, Ahmet Baykal

Goller: Dk. 12 Regattin, Dk. 45 ve 65 Rusescu (Osmanlıspor)