Grup lideri olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat ise kendileri açısından iyi bir hazırlık maçı olduğunu söyledi.

Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Özat, şunları kaydetti:

"Amacımız yapmak istediklerimizi denemekti. 11-12 pozisyonumuz vardı ancak atarsanız puan alıyorsunuz. Gol yollarına çözüm bulmamız lazım. Belki bir transfer de yapabiliriz. 7-8 oynayan oyuncumuzu oynatmadık. Aramıza yeni katılanların sürelerini artırırsak, 2-3 haftaya kadar daha derli toplu olacağımızı düşünüyorum."