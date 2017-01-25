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Özdemir: ''Küçüklüğümden beri hayalimdi''

Tarih25 Ocak 2017 , 20:34

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Özdemir: ''Küçüklüğümden beri hayalimdi''

Kadir Özdemir, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi. Fenerbahçe formasını giymenin hayali olduğunu da ifade eden genç oyuncu, hayallerine ulaştığını belirtti.

Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Kadir, “Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11 oynamıştım. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde ise ilk kez ilk 11’de sahaya çıktım. Hayallerime ulaştım. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Soyunma odasındaki konuşmamızda da kazanmak için çıkmıştık, iyi oynayarak kazandık. Mutluyuz” dedi.

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