Paşa grubu lider tamamladı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takımdan Kasımpaşa lider, Çaykur Rizespor ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

20. dakikada Kasımpaşa'nın Guanca'yla kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

26. dakikada Petrucci'nin sağ taraftan ceza sahasına ortasında Oğulcan Çağlayan topa kafayı vurdu. Kaleci Eray Birniçan, son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Çaykur Rizespor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası üzerinde önünde bulan Eduok'un pasında Otigba, bekletmeden yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor defansının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında önünde bulan Guanca, yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

56. dakikada Kasımpaşa, skoru 3-0'a getirdi. Maçın hakemi Kutluhan Bilgiç, ceza sahasında Saadane'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Titi'nin vuruşunda, kaleci Alperen Uysal'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

65. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın sağ taraftan ceza sahasına yerden sert ortasında, Edomwoyni'nin gelişine plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

67. dakikada yeşil-mavili ekip farkı 1'e indirdi. Fink'in sağ taraftan yerden ceza sahasına ortasında, bu kez Oğulcan Çağlayan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Samet Çavuş, Ahmet Şimşek

Çaykur Rizespor: Alperen Uysal, Orhan Ovacıklı (Dk. 56 Tuszynski), Ali Faez, Robin Yalçın (Dk. 73 Süleyman Koç (Dk. 78 Mehmet Akyüz), Furkan Şimşek, Petrucci, Saadane, Fink, Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan, Edomwoyni

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Otigba, Bozhikov, Titi, Abdullah Durak, Castro (Dk. 58 Ahmed İldiz), Turgut Doğan Şahin, Guanca (Dk. 78 Hasan Bilal), Eduok, Adem Büyük (Dk. 58 Shala)

Goller: Dk. 33 Otigba, Dk. 52 Guanca, Dk. 56 Titi (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 65 Edomwoyni, Dk. 67 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Faez, Dk. 89 Petrucci, Dk. 90+3 Fink (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Adem Büyük, Dk. 71 Otigba (Kasımpaşa)