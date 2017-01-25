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Salih'ten bin 389 gün sonra gol
25 Ocak 2017 , 20:27
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli takımda son golünü 7 Nisan 2013'te kaydeden Salih, Amed Sportif Faaliyetler maçının 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçirerek, bin 389 gün sonra fileleri havalandırdı.
2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında İtalya'nın Roma takımında kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol attı. Salih, Amed Sportif Faaliyetler filelerine gönderdiği golle, kariyerinde ilk kez bir Türkiye Kupası maçında skoru değiştirdi.
Sarı-lacivertli futbolcu, Robin van Persie'nin attığı ilk golün de pasını veren isim oldu.
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