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Samed Karakoç: ''Bütün gençler iyi oynadı''

Tarih25 Ocak 2017 , 20:36

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Samed Karakoç: ''Bütün gençler iyi oynadı''

Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Samed Karakoç, maça ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Gruptan çıkmayı garantilemiştik. Bütün gençler iyi oynadı. İyi mücadeleyle kazandık. Erken gol attık ve daha iyi oynadık. Skoru da koruduk ve galip ayrıldık.”

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