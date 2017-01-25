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Samed Karakoç: ''Bütün gençler iyi oynadı''
25 Ocak 2017 , 20:36
Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Samed Karakoç, maça ilişkin şu açıklamaları yaptı:
“Gruptan çıkmayı garantilemiştik. Bütün gençler iyi oynadı. İyi mücadeleyle kazandık. Erken gol attık ve daha iyi oynadık. Skoru da koruduk ve galip ayrıldık.”
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