Samed Karakoç: ''Bütün gençler iyi oynadı''

Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Samed Karakoç, maça ilişkin şu açıklamaları yaptı:



“Gruptan çıkmayı garantilemiştik. Bütün gençler iyi oynadı. İyi mücadeleyle kazandık. Erken gol attık ve daha iyi oynadık. Skoru da koruduk ve galip ayrıldık.”