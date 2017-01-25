- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Seyircimizi mutlu edecek sonuçla veda ettik"
25 Ocak 2017 , 16:35
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik." dedi.
Suat Kaya, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kupadaki son maçlarını galibiyetle tamamladıklarını söyledi. Müsabakanın hafta içinde olmasına rağmen taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:
"Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik. Kupada yollarına devam eden takımlara başarılar diliyorum. Biz de ligimize döndük, ona kanalize olmaya çalışacağız. Devre arasında yaptığımız takviyelerden sonra 2. yarıya iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Liderle puan farkını 2'ye indirdik, önümüzdeki maçlarda bir seri yakalamak istiyoruz."
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar