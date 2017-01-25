"Seyircimizi mutlu edecek sonuçla veda ettik"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik." dedi.

Suat Kaya, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kupadaki son maçlarını galibiyetle tamamladıklarını söyledi. Müsabakanın hafta içinde olmasına rağmen taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik. Kupada yollarına devam eden takımlara başarılar diliyorum. Biz de ligimize döndük, ona kanalize olmaya çalışacağız. Devre arasında yaptığımız takviyelerden sonra 2. yarıya iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Liderle puan farkını 2'ye indirdik, önümüzdeki maçlarda bir seri yakalamak istiyoruz."