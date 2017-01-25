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Sivas-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Tarih25 Ocak 2017 , 17:47

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Sivas-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı!

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