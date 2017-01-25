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Taşkın: "Gücümüz buraya kadarmış"
25 Ocak 2017 , 21:25
Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'in teknik sorumlusu Taner Taşkın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçlarını oynadıklarını, bundan sonra lige döndüklerini belirtti.
Kendi adlarına prestij maçına çıktıklarını aktaran Taşkın, "Maçtan önce futbolcularımıza, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın tadını çıkarmalarını söylemiştim. Türkiye Kupası'ndaki son karşılaşmamızdı. Bizim adımıza bir prestij maçıydı. Kadroda rotasyon yaptık. Oyunu çirkinleştirmeden, centilmence, açık bir futbol oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin de rotasyona gittiğini vurgulayan Taner Taşkın, "Mücadelenin başa baş geçeceğini düşünmüştük ama Fenerbahçe iyi oynadı ve ilk yarıda 3 gol buldu. İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik, daha derli toplu oynadık. Amacımız, camiamızı en iyi şekilde temsil etmekti. Gücümüz buraya kadarmış. Bundan sonra tamamen lige döneceğiz. Ligde de zirve mücadelesi veriyoruz. İnşallah kulübümüzü arzuladığı yere getiririz. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.
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