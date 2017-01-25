Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, iyi bir oyun sergileyerek kazandıklarını söyledi.

Zorlu bir maçın ardından grubu lider bitirdiklerine dikkati çeken Özdeş, şunları kaydetti:

"Maçı 3-2 kazanıp grubu lider tamamladığımız için mutluyum. Çaykur Rizespor'un üç gün sonra çok önemli bir lig maçı var. Bu nedenle rotasyona gittiler. Biz de hafta başı çok yorucu bir maç oynadık ve değişiklikler yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Maç içerisinde 3-0'ı bulduktan sonra skoru korumaya gittik. Rakibimiz 3-2'yi yakalayınca daha iyi savunma yaptık. Çaykur Rizespor oyunu çevirebilmek için çok iyi oyun ortaya koydu. Son bölümler oldukça zevkli geçti."

Son 16 turunu kendi sahalarında oynayacaklarına vurgu yapan Özdeş, "Rakibimiz yarın belli olacak. Turu geçerek çeyrek final oynamak istiyoruz. Bu aşamadan sonra rakibimizin kim olacağı önemli değil. Kendi saha ve seyircimiz önünde çeyrek finale kalmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.