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Beşiktaş grup aşamasını bitiriyor!
26 Ocak 2017 , 13:01
AJANSSPOR – Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu’ndaki son hafta maçı saata 18:00’de başlayacak ve A2 Tv’den naklen yayınlanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.
Darıca’yı 3-0 mağlup eden ve Türkiye Kupası’nda bir üst turu garantileyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile eşleşmişti. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş’in, Süper Lig’de oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi bugün, yedek ve genç futbolculardan kurulu bir takımı sahaya çıkarması bekleniyor.
Öte yandan teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren Kayserispor ise grubu 2. sırada tamamlayarak son 16’ya adını yazdırabilmenin hesaplarını yapıyor.
Muhtemel 11’ler :
BEŞİKTAŞ
Utku
Beck
Mitrovic
Atınç
Necip
Veli
Gökhan İnler
Aras
Tolgay
Sedat
Ömer
KAYSERİSPOR
Ahamada
Hakan A
Kana Bıyık
Dauglao
Güray
N’guemo
Rotman
Lawal
Varela
Deniz
Welliton
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