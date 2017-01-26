Beşiktaş grup aşamasını bitiriyor!

AJANSSPOR – Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu’ndaki son hafta maçı saata 18:00’de başlayacak ve A2 Tv’den naklen yayınlanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.



Darıca’yı 3-0 mağlup eden ve Türkiye Kupası’nda bir üst turu garantileyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile eşleşmişti. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş’in, Süper Lig’de oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi bugün, yedek ve genç futbolculardan kurulu bir takımı sahaya çıkarması bekleniyor.



Öte yandan teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getiren Kayserispor ise grubu 2. sırada tamamlayarak son 16’ya adını yazdırabilmenin hesaplarını yapıyor.



Muhtemel 11’ler :



BEŞİKTAŞ

Utku

Beck

Mitrovic

Atınç

Necip

Veli

Gökhan İnler

Aras

Tolgay

Sedat

Ömer



KAYSERİSPOR

Ahamada

Hakan A

Kana Bıyık

Dauglao

Güray

N’guemo

Rotman

Lawal

Varela

Deniz

Welliton