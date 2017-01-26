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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Tarih26 Ocak 2017 , 18:37

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta, Ömer Şişmanoğlu sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu yerini genç isim Muhammed Enes Durmuş'a bıraktı.

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