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"Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum"
26 Ocak 2017 , 17:58
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Gaziantepspor'u 1-0 yenerek lider olarak son 16 turuna yükselen Şanlıurfaspor'un antrenörü Serkan Demir, "Son dakikada da olsa rakibimizi yenerek oyunumuzun karşılığını aldık, bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum." dedi.
Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gaziantepspor karşısında galip gelen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
İlk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:
"İlk yarı alan paylaşımı ve pas trafiğini iyi yapamadık. Devre arasındaki ikazlarımız sonucu oyuncularımız ikinci yarıda gerekeni yaptı, bu da oyunumuza yansıdı. Son dakikada da olsa rakibimizi yenerek oyunumuzun karşılığını aldık, bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Spor Toto Süper Lig'in iki güçlü takımı Gaziantepspor ve Osmanlıspor'un bulunduğu bir grupta, 6 maçta 5 galibiyet almak bizim için büyük bir başarıdır ve bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan tüm futbolcularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum."
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