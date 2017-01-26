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Çapa: "Bundan sonraki süreçte tamamen lige..."
26 Ocak 2017 , 18:07
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Boluspor
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maça iyi başladıklarını, rakiplerinin ise hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştığını aktardı.
Maçın ilk yarısında pozisyonlar bulduklarını ancak son paslarda başarılı olamadıklarını ifade eden Çapa, "1-0 öne geçtikten sonra da oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. İkinci yarıda hava şartlarının da etkisiyle yerden oynama daha zor oldu. Bu tür havada daha çok uzun top kullanmanız gerekir. Biz de maalesef kendi alanımızda kısa toplar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Rakiplerinin son dakikalarda bulduğu pozisyonu gole çevirdiğini belirten Çapa, "Bugünkü maçta galip gelip akşamki karşılaşmayı bekleyecektik ama şu anda ona da gerek kalmadı. Bundan sonraki süreçte tamamen lige konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.
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- Ziraat Türkiye Kupası
- Boluspor
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