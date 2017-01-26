Ziraat Türkiye Kupası F Grubu maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Yeni Amasyaspor'un teknik direktörü Ufuk Sarı, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sarı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Yeni Amasyaspor'un, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Özellikle iç sahada, oyunu iki yönlü oynayabilme becerisini gösterebilmeleri gerektiğini, hafta içinde de çalışmalarını buna göre yaptıklarını belirten Ufuk Sarı, "İlk 45 dakikada sahada mükemmel bir takım vardı. Güzel oynadığımız oyun neticesinden iyi bir sonuç aldık. Kazandığımız toplarla da dar alanlarda yaptığımız paslaşmaların neticesinde üçüncü bölgeye çok rahat indik. Bu galibiyet Amasyaspor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonraki hedefimiz ligi birinci bitirip 3. Lig'e çıkmak olacaktır." diye konuştu.