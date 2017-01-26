- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Galibiyet Amasyaspor camiasına hayırlı olsun''
26 Ocak 2017 , 16:33
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Yeni Amasyaspor'un teknik direktörü Ufuk Sarı, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Sarı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Yeni Amasyaspor'un, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iyi bir takım olduğunu ifade etti.
Özellikle iç sahada, oyunu iki yönlü oynayabilme becerisini gösterebilmeleri gerektiğini, hafta içinde de çalışmalarını buna göre yaptıklarını belirten Ufuk Sarı, "İlk 45 dakikada sahada mükemmel bir takım vardı. Güzel oynadığımız oyun neticesinden iyi bir sonuç aldık. Kazandığımız toplarla da dar alanlarda yaptığımız paslaşmaların neticesinde üçüncü bölgeye çok rahat indik. Bu galibiyet Amasyaspor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonraki hedefimiz ligi birinci bitirip 3. Lig'e çıkmak olacaktır." diye konuştu.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar