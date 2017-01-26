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"Galibiyetle tamamlamamız içten bile değildi"
26 Ocak 2017 , 18:06
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kalan Darıca Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sadullah Zehir, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Sadullah Zehir, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendileri için prestij özelliği taşıyan maça iyi hazırlandıklarını belirtti.
Gruptan çıkma şansını daha önce yitirdiklerini anımsatan Zehir, bundan dolayı futbolculardan kulübün adına yakışan bir futbolu sahaya yansıtmalarını istediklerini kaydetti.
Zehir, oyuna tutuk başlasalar da ilerleyen dakikalarda dengeyi kurduklarını dile getirerek, "Kırmızı kart gördük. Bu havada 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını ortaya koydu. Maçı 1-1 tamamladık, ikinci gol için de son dakikalarda net bir pozisyon yakaladık. Galibiyetle tamamlamamız içten bile değildi. Güzel bir maç oldu. Darıca Gençlerbirliği olarak gerek yönetimimiz, gerek takımımız gerekse seyircilerimiz Ziraat Türkiye Kupası'ndan keyif almışlardır." şeklinde konuştu.
Kupada güçlü bir grupta yer aldıklarına dikkati çeken Sadullah Zehir, rakipleri karşısında başarılı mücadeleler ortaya koyduklarını ifade etti.
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