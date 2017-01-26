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Göztepe yenilgiyle bitirdi!
26 Ocak 2017 , 14:42
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Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 2
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Özkan Çeliker, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç
Yeni Amasyaspor: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Barış Baltürk, Mehmet Balban, Orhan Gazi Kelce (Dk. 62 David Simbo), Muhammed Emin Bakan, Engin Kankal, Cumaali Bulut (Dk. 76 Mikail Usta), Hakan Açıkalın, Muhammet Emin Gül, Rıdvan Güler
Göztepe: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, Mehmet Umut Nayir, Sandro (Dk. 75 Metin Acet), Salim İyik, Sinan Özkan, Tayfun Bingöl, Leroy George, Canberk Dilaver
Goller: Dk. 13 Muhammet Emin Gül, Dk. 35 Hakan Açıkalın, Dk. 43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk. 50 ve Dk. 82 Mehmet Umut Nayir (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 60 Kaan Yüksel, Dk. 78 Mikail Usta (Yeni Amasyaspor), Dk. 78 Leroy George (Göztepe)
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi 3-2 yendi. Grupta iddiası bulunmayan iki takım, son iki sırayı paylaşarak kupaya veda etti.
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