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''İçimizi acıtmayan skorlardan biri oldu''
26 Ocak 2017 , 20:31
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Futbol hayatım boyunca bu akşamki maç, belki de duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Biz ise çok uyumlu bir takım olarak gözükmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza şanstı. Hüseyin Avni Aker Stadı, futbol tarihinin en önemli stadyumlarından birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."
Trabzonspor'un, rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu da aktaran Kocaman, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle rakibi durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller, biraz acımasızca faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu, doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık." şeklinde görüş belirtti.
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