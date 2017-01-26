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İşte kupada son 16 eşleşmeleri!

Tarih26 Ocak 2017 , 16:20

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İşte kupada son 16 eşleşmeleri!

AJANSSPOR -  Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri, oynanan maçların ardından belli oldu. Türkiye Kupası Son 16 Turu, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve ilk karşılaşmalar grup birincilerinin sahasında yapılacak.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Beşiktaş – Fenerbahçe
Akhisar Belediyespor – Gümüşhanespor
M. Başakşehir – Galatasaray
Kasımpaşa – Osmanlıspor
Gençlerbirliği- Kayserispor
Tuzlaspor – Sivasspor
Atiker Konyaspor – Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

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