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İşte kupada son 16 eşleşmeleri!
26 Ocak 2017 , 16:20
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri, oynanan maçların ardından belli oldu. Türkiye Kupası Son 16 Turu, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve ilk karşılaşmalar grup birincilerinin sahasında yapılacak.
İşte son 16 turu eşleşmeleri:
Beşiktaş – Fenerbahçe
Akhisar Belediyespor – Gümüşhanespor
M. Başakşehir – Galatasaray
Kasımpaşa – Osmanlıspor
Gençlerbirliği- Kayserispor
Tuzlaspor – Sivasspor
Atiker Konyaspor – Ümraniyespor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
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