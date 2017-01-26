Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin hazırlık maçı havasında geçtiğini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayseri'de olumsuz hava şartlarında bir müsabakaya çıktıklarını belirtti.

Yorucu bir yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaştıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimizde gruptaki takımların durumu belli olduğu için karşılaşmanın kazanılması ya da kaybedilmesi açısından iki takımı etkilemeyecek durum ortaya çıkınca, müsabaka hazırlık maçı havasında geçti. Sonuçta öyle bitti zaten. Genç oyuncuların bazılarına şans verdim. İkinci yarı biraz daha yorgunluk oldu. Bugün direkt maça geldik, o da etkili oldu ama çocuklar ne olursa olsun ellerinden gelen gayreti gösterdi."