Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Süper Lig'de bulunduğu konum itibarıyla zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Şanlıurfaspor karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansını görmek istediklerini aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Tabii çok eksiklerimiz var, çok çalışmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu, felsefemizi, onlara en güzel şekilde aşılayarak, yönetimimizle, taraftarımızla, belediyemizin destekleriyle, tüm şehir kenetlenerek Gaziantepspor'u ligde tutmak istiyoruz. Zor bir süreç ama futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Bu zor süreci atlatıp inşallah kümede kalacağız. Kupa dışında kalmak tabii bizim adımıza üzüntü verici. Orada olmak, o kupayı kazanmak önemli bir başarı olurdu. Önümüzdeki yıl doğru bir planlamayla inşallah kupada daha iyi yerde olmak istiyoruz."