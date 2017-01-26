Göztepe Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu maçın ilk yarısında oyuncularının gerekli direnci ve uyumu gösteremediklerini kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü sergilediklerini aktaran Saraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maça iyi başlayamadık ve rakibimiz erkenden bir gol buldu. Yakaladığımız net pozisyonda etkili olamadık. Maçın ikinci yarısında ise devre arasında yaptığımız uyarılar sonucu istediğimiz bir oyun oldu. Sahaya daha iyi yayılan, daha iyi mücadele eden olumlu pas yapan bir takım vardı. Göztepe tarihine ve kimliğine yakışır bir oyun ortaya koydular. İkinci golü geç bulduk ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, maçı çevirebilirdik."