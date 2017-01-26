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Sergen Yalçın'dan Veli Kavlak açıklaması!
26 Ocak 2017 , 22:47
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ortaya konan mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.
Futbolcularının müsabakadaki performansından memnun kaldığını, bunun da yapacakları maçlar için kendilerini umutlandırdığını aktaran Yalçın, "Oyuncular mantaliteleri, oyuna bakış açıları, ikili mücadeleleri ile iyi performans sergiledi. Takımın oynadığı oyundan gayet memnunum. Bundan sonrası için bize umut verecek oyun oldu. Pazar günü Fenerebahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Onun da bir hazırlığı oldu. Ümit ediyorum ki bu pozitif görüntü, ligin ikinci yarısına yansıyacaktır." diye konuştu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren ve ligi bilen oyuncuları takıma dahil etmeye çalıştıklarını belirten Yalçın, Kayserispor'un mevcut kadrosuyla da sezonu iyi bir yerde bitireceğine inandıklarını ifade etti.
Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak ile ilgili bir soru üzerine Sergen Yalçın, siyah-beyazlı oyuncu ile görüştüklerini ancak oyuncunun takımında kalmak istemesi üzerine bu transferin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.
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