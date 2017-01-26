Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü Gaziantepspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında ağırlayacak bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçıyla Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son karşılaşmasını oynadı.

Resmi açılışı 1951 yılında yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçıyla son kez kapılarını taraftara açtı.

1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967'de kurulan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967'de Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Atiker Konyaspor maçıyla stadına veda etti.

Son gol N'Doye'dan

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son golünü Senegalli futbolcu Dame N'Doye attı.

Bordo-mavili takımın, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı lig maçlarında son golünü ise 14. haftadaki Adanaspor maçında Mehmet Ekici kaydetti.

Karadeniz ekibinin, 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy atmıştı.

1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Şimdiki Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın penaltısıyla buldu.

Maçtan notlar

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçını oynayan Trabzonspor'da futbolcular, üzerinde 'Türk futbolunda bir devrimin tanığısın. Bize yaşattıkların için teşekkürler Hüseyin Avni Aker' yazılı pankartla sahaya çıktı.

Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçında yalnız bıraktı. 24 bin kişilik stadın tribünlerinde 3-4 bin dolayında taraftar yer aldı.

Taraftarlar, "Hüseyin Avni Aker ölümsüz' tezahüratlarıyla statlarına veda etti.

Trabzonspor, maça 17 futbolcudan oluşan bir kadroyla çıktı. Bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk, kadroya alınmadı.

Maç sonrasında bordo-mavili futbolcular, tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.